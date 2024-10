Inter tre partite senza subire gol a inizio Champions | non era mai successo ai nerazzurri

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Particolare dato statistico sulle primedell'nellaLeague 2024/2025. Idi Simone Inzaghi infatti non hanno subito gol in nessuno dei primi tre incontri disputati in questa edizione della massima competizione europea per club. Un dato importante, soprattutto per il fatto che è totalmente inedito nella storiaista. Come riportato infatti da OptaPaolo, non era maiprima che l'iniziasse lareti in nessuna delle prime tregiocate. Una solidità difensiva quindi inedita per la squadra nerazzurra, quantomeno a livello europeo.LEAGUE 2024/2025: RISULTATI E CLASSIFICHE 1 – Per la prima volta nella sua storia l'ha registrato tre clean sheet nelle prime tredi un'edizione dellaLeague. Muro.