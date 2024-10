Il Celtic ritrova solidità a Bergamo dopo Dortmund | l’Atalanta ferma sullo 0-0 col 3 clean sheet su 3 in Champions

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non è stato fragile né disordinato ilferito dal 7-1 di. Al Gewiss Stadiumdomina il gioco, chiude col 62% del possesso palla e 23 tiri a 4, ma alla fine contro gli scozzesi di Brendan Rodgers deve accontentarsi di uno 0-0 che ha il sapore di occasione persa nella terza giornata della fase campionato diLeague. Le note positive non mancano, anzi: è il terzosu tre partite europee ed è la condello ‘zero’ alla voce sconfitte nel massimo torneo. Quota sette però sembrava abbordabile per, che deve accontentarsi dei 5 punti, uno solo in più del, al termine di una partita che ha mostrato una differenza ben più ampia tra le due squadre. Un risultato che sta stretto alla Dea. Nel solo primo tempocolpisce una traversa e costruisce almeno altre tre nitide palle gol.