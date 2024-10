Gaeta.it - Il caso di Sicilian Passion: innovazione e sostenibilità nell’agricoltura siciliana

, un'azienda di Licata fondata dal giovane agronomo Antonino Moscato, sta rivoluzionando il concetto di agrobusiness in Sicilia, puntando su un approccio innovativo e sostenibile. Questa realtà agricola, che vanta una tradizione familiare di coltivazione di ben quattro generazioni, si è specializzata nella produzione diFruit biologico. Attraverso pratiche agricole rigenerative e un'attenzione particolare al packaging ecologico,si sta affermando non solo a livello nazionale ma anche nei mercati europei, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la propria rete di distribuzione. Una tradizione familiare al servizio dell'La storia diè intrinsecamente legata allae per l'agricoltura che caratterizza la famiglia Moscato.