Ho fatto il transfer e ho perdite marroncine | cosa significa?

Salve dottore, cosa significa avere perdite marroncine dopo un transfer? Sono proprio esigue, ma sono pur sempre perdite. significa che l'embrione non ha attecchito? Grazie.

Salve signora, le perdite marroncine possono essere dovute sia alla terapia di supporto che solitamente si prescrive dopo un transfer (come quella a base di progesterone), senza tralasciare che ...

