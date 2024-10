Highlights e gol Barcellona-Bayern Monaco, Champions League 2024/2025 (VIDEO) (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Barcellona domina il Bayern Monaco nella terza giornata di Champions League 2024/2025. I blaugrana rifilano un pesante poker alla squadra di Vincent Kompany. Mvp Raphinha, autore di una tripletta. Gol dell’ex di Lewandowski e ai bavaresi non basta il gol dell’1-1 di Harry Kane, che ha illuso per pochi minuti gli ospiti. Barcellona a 6 punti, mentre il Bayern Monaco è fermo a 3. Rivedi i gol e gli Highlights. Highlights e gol Barcellona-Bayern Monaco, Champions League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildomina ilnella terza giornata di. I blaugrana rifilano un pesante poker alla squadra di Vincent Kompany. Mvp Raphinha, autore di una tripletta. Gol dell’ex di Lewandowski e ai bavaresi non basta il gol dell’1-1 di Harry Kane, che ha illuso per pochi minuti gli ospiti.a 6 punti, mentre ilè fermo a 3. Rivedi i gol e glie gol) SportFace.

