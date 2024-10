Anteprima24.it - Giornata al mare in autunno: come organizzarsi al meglio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAnche i fine settimana d’, quando non piove e le temperature lo permettono, sono perfetti per organizzare unaalper rilassarsi e staccare la spina dal tran tran quotidiano. Ecco qualche consiglio utile affinché le fughe alnel weekend riescano alla perfezione.scegliere la meta perfetta per unaalinI mesi autunnali, quelli in cui non c’è la folla di turisti e vacanzieri, sono il momento ideale per scoprire nuove spiagge, calette mai visitate prima, lidi diversi dal solito. Il sito Terredi.it può essere un valido aiuto in questo senso nell’individuare le più belle spiagge di ogni regione. Naturalmente che tipo disi desidera trascorrere fa la differenza, inquanto durante la bella stagione.