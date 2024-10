Gemini Man: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Gemini Man: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, mercoledì 23 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Gemini Man, film del 2019 diretto da Ang Lee. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Henry Brogan, un vecchio ricognitore ed ex-cecchino del corpo dei Marines che ora lavora come sicario per la Defense Intelligence Agency, viene inviato in missione per assassinare un terrorista. La missione rischia di fallire, a causa della presenza di una bambina sulla linea di tiro. Il colpo a distanza va a segno, anche se il cecchino aveva mirato alla testa e colpisce il bersaglio al collo. Henry decide di ritirarsi dal servizio governativo. Poco dopo Henry incontra la donna gestore del noleggio barche, Danny Zakarewski, e si ricongiunge con un vecchio amico, Jack. Tpi.it - Gemini Man: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)Man: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, mercoledì 23 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondaMan,del 2019 diretto da Ang Lee. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Henry Brogan, un vecchio ricognitore ed ex-cecchino del corpo dei Marines che ora lavora come sicario per la Defense Intelligence Agency, viene inviato in missione per assassinare un terrorista. La missione rischia di fallire, a causa della presenza di una bambina sulla linea di tiro. Il colpo a distanza va a segno, anche se il cecchino aveva mirato alla testa e colpisce il bersaglio al collo. Henry decide di ritirarsi dal servizio governativo. Poco dopo Henry incontra la donna gestore del noleggio barche, Danny Zakarewski, e si ricongiunge con un vecchio amico, Jack.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 23 Ottobre, in prima serata - Stasera in TV, Mercoledì 23 Ottobre 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ... (comingsoon.it)

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 23 ottobre - 21.20 DELITTI IN PARADISO - UN FANTASMA DAL PASSATO Con Ralf Little G.B. 2022, Poliziesco Mentre Saint Marie si prepara per il Natale, una podcaster, che stava indagando sulla scomparsa di un bambino ... (repubblica.it)

Gemini Man, Italia 1/ Cast e trama del film di fantascienza e azione con Will Smith, oggi 23 ottobre 2024 - Gemini Man, in onda oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, è un thriller fantascientifico di Ang Lee con protagonista la star Will Smith. (ilsussidiario.net)