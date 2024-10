Anteprima24.it - Fratelli d’Italia, il flop irpino del coordinamento Fruncillo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMentrefesteggia i primi due anni di governo del premier Giorgia Meloni ed elenca i risultati del primo partito di Governo, in provincia di Avellino a meno di un anno dall’elezione del nuovoguidato da Ines, è già tempo di leccarsi le ferite. Dopo la sonora bocciatura alle recenti amminisrative nella città capoluogo, quando laha rifiutato di sostenere la coalizione larga di centrodestra in nome della mancanza dei simboli di partito, e poi non è riuscita ad eleggere in Consiglio comunale nemmeno il candidato sindaco della lista Fdi, Modestino Iandoli, ora se la prende con gli storici militanti del partito.