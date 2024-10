Franco Bonura e gli altri, ecco chi sono i cinque uomini d’oro di Cosa nostra (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’inchiesta di Repubblica sui tesori nascosti dei boss. Dopo anni di carcere sono tornati in libertà, Giuseppe Graviano resta invece al 41 bis: chi conosce i suoi segreti è un altro scarcerato eccellente, Gaetano Savoca, il figlio del vecchio capomandamento che tenne a battesimo Repubblica.it - Franco Bonura e gli altri, ecco chi sono i cinque uomini d’oro di Cosa nostra Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’inchiesta di Repubblica sui tesori nascosti dei boss. Dopo anni di carceretornati in libertà, Giuseppe Graviano resta invece al 41 bis: chi conosce i suoi segreti è un altro scarcerato eccellente, Gaetano Savoca, il figlio del vecchio capomandamento che tenne a battesimo

