Nerdpool.it - FINESTRA SUL VUOTO di Raymond Chandler: recensione

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)sul, edito Adelphi, è un thriller che sconvolge continuamente la visione del lettore, attraverso indagini, città fantasma, e personalità più o meno stravaganti, riconoscere il vero colpevole non sarà facile per il lettore che, esattamente come Mr. Marlowe, si ritroverà in un ginepraio di complessi depistaggi e macchinazioni. Trama La storia si apre con Marlowe che viene ingaggiato da una giovane donna, Orfamay Quest, per rintracciare il fratello scomparso. Da qui, si sviluppa una trama sempre più intricata, che coinvolge omicidi, scandali a Hollywood e una serie di personaggi ambigui e pericolosi.usa la ricerca del fratello come pretesto per immergersi nelle pieghe più oscure della città, svelando i retroscena della celebrità e del potere, dove la linea tra innocenza e colpevolezza è sottile.