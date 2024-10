Fertili Terreni Teatro, al via la stagione all'Off Topic con "Molly" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Parte ufficialmente la stagione Almeno noi nell’universo di Fertili Terreni Teatro, che dopo l’anteprima della scorsa settimana, è pronta a inaugurare con Molly, nuova produzione di Cubo Teatro. L’opera, primo studio del nuovo lavoro di Cubo, andrà in scena negli spazi di Off Topic, dal 23 al 27 Torinotoday.it - Fertili Terreni Teatro, al via la stagione all'Off Topic con "Molly" Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Parte ufficialmente laAlmeno noi nell’universo di, che dopo l’anteprima della scorsa settimana, è pronta a inaugurare con, nuova produzione di Cubo. L’opera, primo studio del nuovo lavoro di Cubo, andrà in scena negli spazi di Off, dal 23 al 27

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il dio bambino: la crisi di un uomo di mezza età secondo Giorgio Gaber - Seguendo questo concetto, il regista Giorgio Gallione ha deciso di proseguire il teatro d’evocazione di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, arrivando al terzo capitolo. Il dio bambino, atteso a Fertili ... (torinotoday.it)

Fertili Terreni Teatro, al via la stagione all'Off Topic con "Molly" - In scena, nella prima settimana del calendario di FTT, anche Il dio bambino, atteso a San Pietro in Vincoli il 25 e il 26 ottobre. È il terzo capitolo del teatro d’evocazione di Giorgio Gaber e Sandro ... (torinotoday.it)

Padova Jazz Festival 2024, tutti gli eventi in programma a Padova - I numerosi palcoscenici del festival si distinguono per le loro peculiarità architettoniche: dalle location di importanza storica come il Teatro Verdi e la sua Sala del Ridotto, la Sala dei Giganti al ... (padovaoggi.it)