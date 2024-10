Ilgiorno.it - Farmacia Rivolta, locali rinnovati: "Sempre più vicina ai cittadini"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "piùai" epiù digitalizzata nella gestione dei farmaci: la storica "" di via Caduti della Libertà, a Cormano Centro, si rinnova. L’altro ieri mattina, isono stati inaugurati alla presenza del titolare Giorgioe del sindaco Luigi Magistro: la "" è unadi servizi e, come prima a Cormano, si dota di un magazzino robotizzato, dove c’è lo stoccaggio dei farmaci, in totale 11mila pezzi; ogni farmaco è scansionato per verificarne le misure, il numero di lotto e la scadenza, e tutti i pezzi sono sistemati a incastro dai robot. Ma non solo; gli stessi robot, grazie all’Intelligenza artificiale, effettuano una scrematura rapida dei farmaci con scadenza ravta o li ordinano in file: "Questo ci consente di velocizzare la coda in- spiega Giorgio- e di avere più tempo per parlare con il paziente".