Eleonora Giorgi festeggia il compleanno con figli nuore e nipote | Solo ieri stavo malissimo

Il compleanno di Eleonora Giorgi : «Figli - mogli e bimbi mi hanno travolta d’amore. Quest’anno siamo stati talmente uniti che mi è sembrato di recuperare tutto quello che altrimenti sarebbe andato perduto» - L’attrice e regista ha condiviso una foto della sua giornata speciale: «Ieri stavo davvero male, ma è normale, è la chemio». Però la sua famiglia «è più vita di quella che avevo prima» (Vanityfair.it)