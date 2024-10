E-commerce, in Italia vale circa 59 miliardi di euro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – La maggiore sicurezza, la semplificazione delle piattaforme, nonché i piani di abbonamento per le consegne e i minori costi di spedizione, hanno negli anni reso sempre più importante in Italia il segmento dell’e-commerce, dunque delle vendite online, penetrando ormai gran parte dei settori merceologici, non solo quelli legati a informatica ed elettronica. L’incidenza dell’e-commerce sul totale Retail Nel 2023, il totale degli acquisti era per il 12,5% legato alle vendite online, dato che per il 2024 è salito al 13%. I comparti che hanno avuto un maggiore tasso di incremento sono l’arredamento e l’home living, +12%, il Beauty&Pharma, +12%, e il Food&Grocery, +7%. Bene anche Informatica ed elettronica di consumo, +5%, Abbigliamento, +5%, Auto e ricambi, +4%. L’aumento medio è stato del 6% rispetto al 2023, per un totale pari a 58,8 miliardi di euro. Quotidiano.net - E-commerce, in Italia vale circa 59 miliardi di euro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – La maggiore sicurezza, la semplificazione delle piattaforme, nonché i piani di abbonamento per le consegne e i minori costi di spedizione, hanno negli anni reso sempre più importante inil segmento dell’e-, dunque delle vendite online, penetrando ormai gran parte dei settori merceologici, non solo quelli legati a informatica ed elettronica. L’incidenza dell’e-sul totale Retail Nel 2023, il totale degli acquisti era per il 12,5% legato alle vendite online, dato che per il 2024 è salito al 13%. I comparti che hanno avuto un maggiore tasso di incremento sono l’arredamento e l’home living, +12%, il Beauty&Pharma, +12%, e il Food&Grocery, +7%. Bene anche Informatica ed elettronica di consumo, +5%, Abbigliamento, +5%, Auto e ricambi, +4%. L’aumento medio è stato del 6% rispetto al 2023, per un totale pari a 58,8di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

E-commerce, in Italia vale circa 59 miliardi di euro - Roma, 23 ottobre 2024 – La maggiore sicurezza, la semplificazione delle piattaforme, nonché i piani di abbonamento per le consegne e i minori costi di spedizione, hanno negli anni reso sempre più impo ... (quotidiano.net)

Amazon Prime, la consegna in giornata arriva in altre 5 città italiane: ecco quali - Bologna, Firenze, Genova, Padova e Torino si aggiungono a Milano e Roma nella lista delle città coperte dal servizio di consegna in giornata di Amazon Prime. (multiplayer.it)

Il controller mobile GameSir X2 PRO è al prezzo minimo storico su Amazon Italia - Il controller per mobile GameSir X2 PRO si trova ora in promozione al prezzo più basso di sempre per la piattaforma. Vediamo i dettagli dello sconto ora attivo su Amazon. (multiplayer.it)