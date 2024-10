Lapresse.it - Disappunto Rai per riduzione spese senza sbloccare tetto pubblicitario

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Domani è fissata la seduta del cda di Viale Mazzini per parlare della semestrale dell’azienda. Ma tra i consiglieri – seppure non sia all’ordine del giorno – sicuramente verrà affrontato il tema della manovra di bilancio che riporta la Rai al 2023 non tenendo conto dell’inflazione e soprattutto non sbloccando il. Secondo la manovra la Rai è tenuta ad assicurare che nel 2025 non ci sia un incremento dellerelative al costo del personale e a incarichi di consulenza rispetto al 2023. Per l’anno 2026 la Rai è tenuta a ridurre lealmeno del 2% rispetto alla media del triennio 2021, 2022 e 2023. Per l’anno 2027 lasale al 4%. Ovviamente non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei vertici di Viale Mazzini, non si può discutere le decisioni del governo e del ministero dell’Economia, primo azionista dell’azienda.