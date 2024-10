Metropolitanmagazine.it - Dall’8 Novembre in libreria per Salani Editore il romanzo autobiografico di Franco Mussida, ”Il bimbo del carillon”

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)sarà inildiedito da, ”Ildel”., esce ilUfficio Stampa: Parole & Dintorni -Ufficio Stamparacconta per la prima volta la sua vita attraverso un: la chitarra come strumento che apre mondi, la scrittura, i brani, i cambiamenti generazionali, gli incontri con artisti e musicisti straordinari, l’esperienza umanistica e artistica che ha dato vita ad un gruppo leggendario come la PFM. Un vissuto che lo ha portato a scoprire la Musica come un telescopio che illumina l’anima della gente, fino a portarla in luoghi dove lavora per rendere migliori persone in difficoltà. Una vita alla costante ricerca di sé, una vita vissuta in Musica e di Musica.