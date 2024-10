Crisi irreversibile per la Tiber spa: cassa integrazione e 49 esuberi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Era nell'aria da tempo, forse da anni, ma la Crisi della Tiber spa di Brescia è deflagrata clamorosamente in questi ultimi mesi: già nel settembre scorso, al rientro delle ferie estive, era stata aperta una procedura di mobilità a partire dalla quale era stata poi intavolata una trattativa Bresciatoday.it - Crisi irreversibile per la Tiber spa: cassa integrazione e 49 esuberi Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Era nell'aria da tempo, forse da anni, ma ladellaspa di Brescia è deflagrata clamorosamente in questi ultimi mesi: già nel settembre scorso, al rientro delle ferie estive, era stata aperta una procedura di mobilità a partire dalla quale era stata poi intavolata una trattativa

Grave crisi per la Tiber spa : a rischio 49 posti di lavoro nella sede cittadina - La crisi del settore grafico-editoriale, i fatturati dimezzati degli ultimi anni e, non ultimo, i rincari delle bollette energetiche e delle materie prime dopo il Covid. Rientro amarissimo dalle ferie estive per i dipendenti dello stabilimento ... (Bresciatoday.it)

