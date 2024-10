Conflitto tra II Municipio di Roma e Regione Lazio per la chiusura della palestra di San Lorenzo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente sfratto dell’associazione “Vitattiva” dall’ex palestra di via dei Campani 77, storica struttura del quartiere di San Lorenzo, ha innescato una serie di polemiche tra il II Municipio di Roma e la Regione Lazio. Questo spazio ha rappresentato per oltre vent’anni un punto di riferimento per la comunità, offrendo un importante servizio sociale e sportivo. Con l’ente regionale ora in possesso dell’immobile, la decisione di chiuderlo ha sollevato forti critiche da parte delle autorità locali, che vedono nel provvedimento un attacco ai valori sociali della comunità. Lo sfratto e la reazione del II Municipio L’associazione “Vitattiva”, che gestiva la palestra fino a questo provvedimento, è stata costretta a lasciare l’edificio, ora controllato dall’Asp Iraim, ente vigilato dalla Regione Lazio. Gaeta.it - Conflitto tra II Municipio di Roma e Regione Lazio per la chiusura della palestra di San Lorenzo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente sfratto dell’associazione “Vitattiva” dall’exdi via dei Campani 77, storica struttura del quartiere di San, ha innescato una serie di polemiche tra il IIdie la. Questo spazio ha rappresentato per oltre vent’anni un punto di riferimento per la comunità, offrendo un importante servizio sociale e sportivo. Con l’ente regionale ora in possesso dell’immobile, la decisione di chiuderlo ha sollevato forti critiche da parte delle autorità locali, che vedono nel provvedimento un attacco ai valori socialicomunità. Lo sfratto e la reazione del IIL’associazione “Vitattiva”, che gestiva lafino a questo provvedimento, è stata costretta a lasciare l’edificio, ora controllato dall’Asp Iraim, ente vigilato dalla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spano definito un «pederasta» sulla chat di FdI - si dimette il coordinatore del IX municipio di Roma - Che la nomina di Francesco Spano a capogabinetto del ministro della Cultura Alessandro Giuli non sia andata giù a buona parte degli appartenenti a FdI non è mai stato un mistero. Certo è che apostrofarlo «un pederasta», per di più su una chat in ... (Lettera43.it)

Roma Nord vuole più trasporti : "Serve creare l'Atac di municipio" - Roma Nord vuole un trasporto pubblico più capillare sul territorio. Lo ha messo nero su bianco il parlamentino del Municipio XV di Roma, dando parere favorevole alla delibera, già approvata dall’Assemblea capitolina, sulle linee guida dell’Atac. ... (Romatoday.it)

Non è vero che non si può fare nulla per l’emergenza casa : una lezione arriva dal III Municipio di Roma - In III Municipio nasce Centro di Accoglienza e Solidarietà Abitativa (C.A.S.A.), un intervento concreto e innovativo per contrastare l'emergenza abitativa.Continua a leggere (Fanpage.it)