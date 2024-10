Concorso PNRR 2, ok del CSPI a modifiche Regolamento: limite ai candidati che superano prova scritta, solo 20 giorni per la domanda, integrazione allegato A programmi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il CSPI, nella seduta plenaria del 21 ottobre, ha dato il via libera allo schema di decreto ministeriale che modifica i decreti n. 205 e n. 206 del 26 ottobre 2023, relativi ai concorsi per l'accesso ai ruoli di insegnamento. L'articolo Concorso PNRR 2, ok del CSPI a modifiche Regolamento: limite ai candidati che superano prova scritta, solo 20 giorni per la domanda, integrazione allegato A programmi . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il, nella seduta plenaria del 21 ottobre, ha dato il via libera allo schema di decreto ministeriale che modifica i decreti n. 205 e n. 206 del 26 ottobre 2023, relativi ai concorsi per l'accesso ai ruoli di insegnamento. L'articolo2, ok delaiche20per la

