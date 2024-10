Chiara Ferragni e pandoro gate, inchiesta per truffa aggravata: da legali memoria scritta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una memoria per chiarire l'inconsistenza delle accuse. E' questa la strada intrapresa dalla difesa di Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata dalla procura di Milano per le presunte truffe legate alla vendita di pandori e uova di Pasqua. I legali, gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, hanno incontrato stamane il procuratore aggiunto Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unaper chiarire l'inconsistenza delle accuse. E' questa la strada intrapresa dalla difesa di, indagata perdalla procura di Milano per le presunte truffe lealla vendita di pandori e uova di Pasqua. I, gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, hanno incontrato stamane il procuratore aggiunto

