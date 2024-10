Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 23 ottobre 2024 su Rai 3

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Chi?, ledel 23su Rai 3 Questa sera – mercoledì 23– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Dopo più di 40 giorni dalla sua scomparsa, gli inviati del programma hanno ritrovato la ragazza di Viareggio ma come è arrivata in Francia e dove viveva? La minore era con l’uomo indicato dal padre e il ritrovamento è avvenuto grazie a due telespettatori italiani che vivono a Parigi. Greta Spreafico, la cantante rock di Erba, quando scompare ha paura, non vuole rimanere da sola. Cosa sta succedendo? Di chi e di che cosa ha paura? Documenti e testimonianze inedite a “Chi?”, in diretta mercoledì 23alle 21.20 su Rai 3 con Federica Sciarelli.