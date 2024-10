Champions, l'Inter soffre ma batte lo Young Boys (Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - Un guizzo di Thuram al 93' regala all'Inter un successo pesantissimo contro lo Young Boys nella terza giornate della Champions League. A Berna finisce 1-0 grazie al francese entrato dalla panchina, dopo tanta sofferenza e un rigore sbagliato da Arnautovic. La squadra di Inzaghi sale così a 7 punti centrando la seconda vittoria di fila, mentre gli svizzeri restano in fondo ancora senza punti dopo tre gare.  La gara è molto equilibrata in avvio, senza particolari occasioni da gol. Il primo squillo è dei padroni di casa con Hadjam, che si accentra e calcia di destro trovando prima una deviazione di Dumfries e poi quella di Sommer in corner. Agi.it - Champions, l'Inter soffre ma batte lo Young Boys Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - Un guizzo di Thuram al 93' regala all'un successo pesantissimo contro lonella terza giornate dellaLeague. A Berna finisce 1-0 grazie al francese entrato dalla panchina, dopo tanta sofferenza e un rigore sbagliato da Arnautovic. La squadra di Inzaghi sale così a 7 punti centrando la seconda vittoria di fila, mentre gli svizzeri restano in fondo ancora senza punti dopo tre gare.  La gara è molto equilibrata in avvio, senza particolari occasioni da gol. Il primo squillo è dei padroni di casa con Hadjam, che si accentra e calcia di destro trovando prima una deviazione di Dumfries e poi quella di Sommer in corner.

