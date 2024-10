Terzotemponapoli.com - Ceravolo: ”Conte è sempre sul pezzo fino al 95’ ed ha vinto i campionati anche facendo il bel gioco”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco, ex direttore sportivo di Napoli e Bologna. Queste le sue parole: Un commento sulla stagione del Bologna? “Io sono stato davvero vicino al Bologna, dopo il Livorno. Il Bologna l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario. Quest’anno non mi sembrano che siano attrezzati per fare sia un bel campionato, sia la Champions, dove non c’è una squadra cuscinetto. Secondo me non andranno avanti”. Ci sono colpe di Italiano? “Italiano è un ottimo allenatore. Ci vuole un può di tempo, ma rispetto all’anno scorso mi sembrano un po’ più deboli. Quindi non è facile, non avendo una rosa competitiva”. Crede che possa riprendersi? “Ci vuole un po’ di tempo, sono andati via diversi giocatori importanti.