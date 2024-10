Ilnapolista.it - Cari giornalisti, riducetevi lo stipendio se volete continuare a lavorare. Editoria, siamo al si salvi chi può

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)loseal sichi può Il Fatto quotidiano scrive venti righe dense e dà notizia dell’ennesima tempesta che sta colpendo il giornalismo e l’(carta stampata).al sichi può. Scrive così il Fatto quotidiano: Tempi duri per iitaliani, alle prese con l’inarrestabile crisi della carta stampata. Sabato scorso la redazione dell’agenzia Askanews ha indetto uno sciopero di 24 ore per protesta contro l’ulteriore taglio del costo del lavoro che l’editore vorrebbe imporre. Nello stesso giorno sono scesi in sciopero anche idelle testate del presidente della Federazione editori di giornali (Fieg), Andrea Riffeser Monti. Riffeser Monti, a capo dell’omonimo gruppo che edita Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione, Qn-quotidiano Nazionale, Quotidiano.