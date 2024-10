Cade dal terzo piano e muore (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un dramma si è consumato ieri all'interno della struttura per anziani "Le Ginestre" di Cisterna, frazione di Castel di Sasso. Una donna di 84 anni è caduta nel vuoto dal terzo piano dell'edificio. L'allarme è scattato immediatamente, con l'intervento dei carabinieri della stazione di Formicola e Casertanews.it - Cade dal terzo piano e muore Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un dramma si è consumato ieri all'interno della struttura per anziani "Le Ginestre" di Cisterna, frazione di Castel di Sasso. Una donna di 84 anni è caduta nel vuoto daldell'edificio. L'allarme è scattato immediatamente, con l'intervento dei carabinieri della stazione di Formicola e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Addio a Liam Payne - morto l'ex cantante degli One Direction - "caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires" - aveva 31 anni - Il cantante e chitarrista britannico è molto famoso, soprattutto nel mondo dei teenager, letteralmente sconvolti dalla notizia L'ex cantante degli One Direction Liam Payne è morto. Lutto nel mondo della musica per il decesso del 31enne avvenuto ... (Ilgiornaleditalia.it)

“Liam Payne è morto per una crisi psicotica per abuso di droghe” : parlano i testimoni dell’hotel dove il cantante si è buttato dal terzo piano - Piano piano si stanno ricostruendo gli ultimi istanti di vita di Liam Payne, a cominciare dai sei minuti che hanno preceduto il suo decesso. Prima la chiamata alla polizia del direttore del boutique hotel Casa Sur, Esteban Grassi, dicendo che un ... (Ilfattoquotidiano.it)

Liam Payne - perché è morto l'ex degli One Direction. L'esito dell'autopsia : «Fatali i traumi riportati nella caduta dal terzo piano» - Il cantante Liam Payne, ex membro del gruppo britannico One Direction, è morto a causa dei traumi riportati per la caduta dal terzo piano dell'hotel Casa Sur di Buenos Aires dove era... (Leggo.it)