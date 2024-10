Brest-Bayer Leverkusen: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Allo Stade de Roudourou la sfida di Champions League Brest-Bayer Leverkusen: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stade de Roudourou di Guingamp si giocherà la gara valevole per la 3ª giornata dei gironi di Champions League tra Brest-Bayer Leverkusen. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Calcionews24.com - Brest-Bayer Leverkusen: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Allo Stade de Roudourou la sfida di Champions League: le ultimissime diconvedere il match in tv Allo Stade de Roudourou di Guingamp si giocherà la gara valevole per la 3ª giornata dei gironi di Champions League traÂ. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida.

