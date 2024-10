Asili nido in crisi, il governo Meloni non riesce a garantire 1 posto ogni 3 bambini (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il governo Meloni non riesce a raggiungere l’obiettivo del Pnrr per i posti negli Asili nido. Il target di garantire un posto ogni tre bambini sotto i tre anni, già mancato nel 2010, sembra sempre più lontano, con il recente piano strutturale di bilancio che rivede al ribasso le promesse fatte. Una situazione che colpisce duramente le regioni del Sud e le Isole, dove il divario con il resto d’Italia si fa sempre più ampio. Non ci sono posti negli Asili nido Nonostante gli impegni iniziali, il governo Meloni ha recentemente rivisto al ribasso gli obiettivi per la creazione di nuovi posti negli Asili nido. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevedeva la creazione di 264mila nuovi posti per la fascia 0-6 anni, ma il numero è stato ridotto a 150mila. Quifinanza.it - Asili nido in crisi, il governo Meloni non riesce a garantire 1 posto ogni 3 bambini Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilnona raggiungere l’obiettivo del Pnrr per i posti negli. Il target diuntresotto i tre anni, già mancato nel 2010, sembra sempre più lontano, con il recente piano strutturale di bilancio che rivede al ribasso le promesse fatte. Una situazione che colpisce duramente le regioni del Sud e le Isole, dove il divario con il resto d’Italia si fa sempre più ampio. Non ci sono posti negliNonostante gli impegni iniziali, ilha recentemente rivisto al ribasso gli obiettivi per la creazione di nuovi posti negli. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevedeva la creazione di 264mila nuovi posti per la fascia 0-6 anni, ma il numero è stato ridotto a 150mila.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuola: Flc e Fp Cgil Sicilia, scandaloso taglio sugli asili nido penalizza il Sud, Schifani si opponga - Siamo davanti ad una scelta politica che non farà altro che accentuare ulteriormente il divario tra Nord e Sud del Paese, penalizzando ancora di più l’occupazione. (flcgil.it)

Assegno unico fuori dall’ISEE solo per il bonus asilo nido - L'assegno unico non sarà considerato per il calcolo dell'ISEE, ma solamente ai fini del bonus asilo nido. Sarà calcolato invece per tutte le altre prestazioni. Lo prevede il DDL Bilancio 2025 - Leggi ... (msn.com)

Senza coordinatore pedagogico non si possono concludere le richieste di 7 asili privati per il bonus - L’assessore alle politiche sociali ed asili nido, Rizzo, rimarca come a breve ci dovrà essere un bando per reclutare a titolo temporaneo un coordinatore pedagogico (figura non presente in nessun ... (lameziainforma.it)