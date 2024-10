Angelina Mango cancella il tour per problemi di salute (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Angelina Mango si ferma. La cantante è costretta a cancellare il tour autunnale in Italia, e in alcune città europee, per motivi di salute. Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni ha dichiarato la cantante. Davidemaggio.it - Angelina Mango cancella il tour per problemi di salute Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)si ferma. La cantante è costretta are ilautunnale in Italia, e in alcune città europee, per motivi di. Ho cominciato questocon le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo laal primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni ha dichiarato la cantante.

