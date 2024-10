Angelina Mango cancella il suo tour per problemi di salute: cosa succede (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Angelina Mango cancella a sorpresa il tour autunnale per problemi di salute: i motivi, come sta L'articolo Angelina Mango cancella il suo tour per problemi di salute: cosa succede proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Angelina Mango cancella il suo tour per problemi di salute: cosa succede Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024)a sorpresa ilautunnale perdi: i motivi, come sta L'articoloil suoperdiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musica, Angelina Mango dice basta: colpo di scena sul tour italiano ed europeo - Il tour italiano e il tour europeo di Angelina Mango in programma per questo autunno sono per ora cancellati per motivi di salute. Tutte le ... (iltempo.it)

Angelina Mango annulla il tour italiano e quello europeo: “Devo fermarmi per pensare alla mia salute” - La vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo deve fermarsi. Il tour italiano e il tour europeo di Angelina Mango in programma per questo autunno sono per ora cancellati per motivi di salute. "Ho ... (repubblica.it)

Angelina Mango cancella il tour per motivi di salute: niente concerto al Vox, ecco come chiedere il rimborso dei biglietti - MODENA. Cancellato il tour italiano ed europeo di Angelina Mango, in programma per questo autunno. Arriva nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 ottobre, la nota stampa in cui si dà comunicazione ... (msn.com)