All'asta la Ferrari 248 F1 di Michael Schumacher del 2006

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La248 F1 del, telaio 254, guidata dal leggendariova. Nell’ultimo anno da pilota di Maranello prima del temporaneo ritiro, con cinque vittorie e otto podi complessivi nei primi due terzi della stagione, sarà offerta in esclusiva da Sotheby’s Sealed durante le vendite di Modern and Contemporary Art il prossimo novembre. La storia della248 F1 delUna macchina che non solo ha dominato la pista, ma ha anche cementato lo status leggendario diin F1 che quell’anno perse il mondiale per appena 13 punti, finendo secondo dietro al vincitore Fernando Alonso.