Wta Guangzhou 2024: Bronzetti ok al primo turno, battuta Avanesyan in due set (Di martedì 22 ottobre 2024) Buon esordio di Lucia Bronzetti nel Wta 250 di Guangzhou 2024: contro Elina Avanesyan, infatti, arriva una bella vittoria per 6-1 6-4 in un'ora e un quarto di gioco. Nel primo set, l'azzurra soffre nel primo turno in battuta, in cui riesce a difendersi annullando ben tre palle break, ma è l'unico turno in cui va in difficoltà nell'intero set. La classe '98, infatti, si porta in vantaggio nel terzo game, e di fatto infila cinque game consecutivi aggiudicandosi il parziale. Decisamente più equilibrato il secondo set, con Bronzetti che ancora una volta si porta in vantaggio nel quarto game, subendo però l'immediato contro break e successivamente il sorpasso. Nell'ottavo game, Bronzetti pareggia nuovamente i conti strappando il servizio all'armena e, dopo aver annullato due palle break nel nono gioco, piazza il break decisivo nel decimo, vincendo la partita.

