Ilgiorno.it - “Via l’immunità, Ilaria Salis affronti il processo”. La richiesta degli europarlamentari ungheresi e l’ira della deputata: “Orbán è un tiranno”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Monza, 22 ottobre 2024 – "A breve sarà annunciata al Parlamento europeo di Strasburgo ladi revocamia immunità da parte delle autorità". Lo scrive sui sociall'europarlamentare monzese di Avs (Alleanza verdi e sinistra). "Non è una coincidenza che la trasmissioneal Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre – spiega – il giorno successivo al mio intervento in plenaria sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l'operato di. Evidentemente, i tiranni faticano a digerire le critiche. Come ho già detto più volte, auspico che il Parlamento scelga di difendere lo stato di diritto e i diritti umani, senza cedere alla prepotenza di una “democrazia illiberale” in deriva autocratica che, per bocca anche dei suoi stessi governanti, in diverse occasioni mi ha già dichiarato colpevole primasentenza".