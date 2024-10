Movieplayer.it - Uomini e Donne: Gabriele rompe con Sabrina, scoppia la scenata di gelosia di Michele nei confronti di Amal

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con, il dating show con al centro dello studio le dinamiche tra i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Nella seconda puntata della settimana disu Canale 5 si è assistito a un acceso confronto tra, culminato nella rottura della loro frequentazione. Nel frattempo,ha mostrato segni dineidi, scatenando una discussione accesa nello studio. Ecco tutti i dettagli di questo nuovo appuntamento del dating show di Maria De Filippi. Trono Over La prima seduta è dedicata a Gemma Galgani, che continua a frequentare Salvatore, nonostante i dubbi degli opinionisti. La dama piemontese ha confermato il suo interesse per il cavaliere, malgrado le perplessità espresse sia da Gianni