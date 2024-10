Un Posto al Sole Anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre 2024: Marina torna a Napoli con un ultimatum per Roberto (Di martedì 22 ottobre 2024) Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 28 ottobre al 1° novembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana. Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre 2024: Marina torna a Napoli con un ultimatum per Roberto Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Vediamo ledelle Puntate di Unalin onda dal 28al 1°. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Un Posto al Sole festeggia un'altra importante ricorrenza : "Ogni sera abbiamo il privilegio di entrare nelle vostre case" - Un Posto al Sole festeggia un'altra importante ricorrenza. La soap Rai il 21 ottobre ha infatti festeggiato il suo 28esimo compleanno. A celebrare questo nuovo traguardo, con un post sui social, è stato uno dei protagonisti, Riccardo Polizzy Carbonelli: "Un nuovo giorno è qui e, come ogni 21... (Napolitoday.it)

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni : Puntate di oggi 22 ottobre 2024 - Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Un posto al sole - trama 22 ottobre 2024 : Manuela sotto pressione - Quest'ultimo, in particolare, ha iniziato a comportarsi in modo egoista e cinico per riuscire a fronteggiare le spese legate alla sua nuova vita da separato e il suo cambiamento non è sfuggito a Saviani e alla Graziani, i quali si confronteranno sul comportamento insolito di Guido. Vi ricordiamo che Un posto al sole va in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,50. (Tvpertutti.it)