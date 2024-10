Fanpage.it - Un composto naturale derivato da un fungo delle piante può eliminare il cancro al colon senza effetti collaterali

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un bipoterpride, unappartenente a una classe di metaboliti precedentemente sconosciuta (eterodimeri terpene-nonadride) ha dimostrato di poter uccidere in modo sicuro ed efficace le cellule del carcinoma-rettale nei test di laboratorio in vivo e in vitro: inibisce la dCTP-pirofosfatasi 1, un enzima la cui attività è elevata in alcuni tipi di tumore.