Nerdpool.it - Tutto un altro Lupo Alberto – Una celebrazione che guarda al futuro

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il mondo del fumetto è popolato di tantissimi personaggi, alcuni dei quali sono diventati vere e proprie icone, molto spesso associate a un genere specifico. Ovviamente, anche l’Italia ha i suoi personaggi identificativi e, tra questi, uno in particolare si è sempre distinto per la sua simpatia:. Il personaggio creato da Silver è diventato sinonimo di ilarità genuina e del fumetto a strisce. Proprio quest’anno il famoso, e tutta la fattoria McKenzie festeggiano il grande traguardo dei 50 anni di pubblicazione. Per commemorare l’evento, Gigaciao ha pubblicatoun, un volume antologico curato da Silver e Lorenzo La Neve, in cui tantissimi nuovi autori e disegnatori si cimentano con uno dei grandi personaggi del fumetto italiano.un– AA. VV.