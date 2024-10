Tragico incidente a Pescara: muore una donna investita da un’auto, il conducente si costituisce (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un Tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Pescara, dove una donna di 50 anni, Maria Luisa Fiore, è morta a seguito di un investimento avvenuto giovedì scorso. La notizia, che ha sollevato un’ondata di commozione tra familiari e amici, mette in evidenza i temi della sicurezza stradale e della responsabilità sulle strade. L’incidente e il decesso di Maria Luisa Fiore La vittima, Maria Luisa Fiore, era originaria di Scapoli, un comune in provincia di Isernia, e si trovava a Pescara insieme al marito e al figlio più piccolo. Il motivo della visita nella città abruzzese era un incontro con le sue figlie, che studiano presso l’Università D’Annunzio. Purtroppo, nel corso di questo incontro, la donna è stata investita da un’automobile. Gaeta.it - Tragico incidente a Pescara: muore una donna investita da un’auto, il conducente si costituisce Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unstradale ha scosso la comunità di, dove unadi 50 anni, Maria Luisa Fiore, è morta a seguito di un investimento avvenuto giovedì scorso. La notizia, che ha sollevato un’ondata di commozione tra familiari e amici, mette in evidenza i temi della sicurezza stradale e della responsabilità sulle strade. L’e il decesso di Maria Luisa Fiore La vittima, Maria Luisa Fiore, era originaria di Scapoli, un comune in provincia di Isernia, e si trovava ainsieme al marito e al figlio più piccolo. Il motivo della visita nella città abruzzese era un incontro con le sue figlie, che studiano presso l’Università D’Annunzio. Purtroppo, nel corso di questo incontro, laè statadamobile.

