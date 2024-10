Screenworld.it - Tom Holland in trattative per entrare nel cast del nuovo film di Christopher Nolan

(Di martedì 22 ottobre 2024) Come leggiamo su Hollywood Reporter, le informazioni sultop secret di Christopher Nolan iniziano a prendere forma. Il co-protagonista potrebbe essere Tom, andando ad affiancare Matt Damon che collaborerà con il regista per la terza volta dopo Oppenheimer e Interstellar. Nolan ha scritto la sceneggiatura e sta dirigendo il progetto che sarà distribuito da Universal Pictures. Lo studio ha fissato la data di uscita per il 17 luglio 2026. Nolan sta producendo insieme alla moglie e socia Emma Thomas per la loro etichetta Syncopy. I dettagli sulla trama, come tipico del regista, rimangono nell’ombra, anche se alcune fonti affermano che l’ambientazione non è il presente, non è chiaro se sia nel passato o nel futuro, inoltre si pensa possa essere un horror.