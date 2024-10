Tennis, Jelena Djokovic: “La carriera di Novak è una favola e va avanti. Per me lui è il campione del popolo” (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo i ritiri di Roger Federer e Rafael Nadal, il mondo del Tennis si sta già domandando quando anche Novak Djokovic terminerà la sua carriera, mettendo la parola fine ad un’epoca semplicemente straordinaria e probabilmente irripetibile. Un addio, però, quello del serbo che non sembra essere ancora così vicino, come ha raccontato sua moglie Jelena in un’intervista a “La Nacion”, dove si è soffermata sul futuro del marito e anche sulla fenomenale carriera avuta dal serbo, con l’ultima grande ed immensa gioia dell’oro olimpico. Sul futuro di Djokovic, sua moglie si è espressa così: “Ci sono tanti tornei e la carriera di Novak va avanti. Adesso sta scegliendo i tornei dove andare. Non sono affari miei, farà quello che vuole per tutto il tempo che vuole. Io lo sostengo, siamo molto orgogliosi di lui. Oasport.it - Tennis, Jelena Djokovic: “La carriera di Novak è una favola e va avanti. Per me lui è il campione del popolo” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo i ritiri di Roger Federer e Rafael Nadal, il mondo delsi sta già domandando quando ancheterminerà la sua, mettendo la parola fine ad un’epoca semplicemente straordinaria e probabilmente irripetibile. Un addio, però, quello del serbo che non sembra essere ancora così vicino, come ha raccontato sua mogliein un’intervista a “La Nacion”, dove si è soffermata sul futuro del marito e anche sulla fenomenaleavuta dal serbo, con l’ultima grande ed immensa gioia dell’oro olimpico. Sul futuro di, sua moglie si è espressa così: “Ci sono tanti tornei e ladiva. Adesso sta scegliendo i tornei dove andare. Non sono affari miei, farà quello che vuole per tutto il tempo che vuole. Io lo sostengo, siamo molto orgogliosi di lui.

