Svolta nelle indagini sulla morte di Liam Payne, licenziati due dipendenti dell'hotel: "Gli hanno fornito una potentedroga nel sapone" (Di martedì 22 ottobre 2024) C'è una Svolta nelle indagini sulla morte di Liam Payne, l'ex membro degli One Direction morto a 31 anni dopo esser precipitato dalla camera di un hotel di Buenos Aires, in Argentina. Il sito americano TMZ rivela che la polizia argentina ha interrogato i dipendenti dell'hotel CasaSur Palermo e, successivamente, due di loro sono stati licenziati con l'accusa di aver fornito droga al cantante. Secondo il Daily Mail, si tratterebbe di un addetto alle pulizie e di un altro membro dello staff, accusati di aver introdotto sostanze stupefacenti nella suite di Payne, nascondendole nella scatola del sapone. "C'erano due tizi nell'hotel che davano della droga a Liam", ha rivelato un amico del cantante, aggiungendo che Liam avrebbe cercato di "rimanere pulito", ma gli sarebbe stata offerta droga e alcol non appena arrivato in hotel.

