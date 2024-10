Quotidiano.net - "Su Oriana una damnatio memoriae". Leone racconta la vera Miss Fallaci

(Di martedì 22 ottobre 2024) Non la corrispondente di guerra, l’intervistatrice implacabile dei leader mondiali, la voce delle invettive de La rabbia e l’orgoglio post 11 settembre, ma l’meno conosciuta, quella degli esordi nel giornalismo, dal 1955 al 1959, fra le cronache da Hollywood e i primi grandi traumi personali. È il ritratto in otto episodi (prodotto da Paramount Television International Studios e Minerva Pictures in associazione con Redstring) della giornalista e scrittrice fiorentina (1929-2006) racchiuso in, la serie di Luca Ribuoli, Giacomo Martelli, Alessandra Gonnella con protagonista Miriam, al debutto con i primi due episodi alla Festa del Cinema di Roma e prossimamente su Raiuno.