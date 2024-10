Stephen Amell torna in TV con Underbelly: un crime drama ambientato nella regione delle 1000 isole (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La nuova serie Underbelly anticipa un intrigante ritorno di Stephen Amell sul piccolo schermo. Il noto attore, celebre per i suoi ruoli in Arrow e Heels, avrà un ruolo principale in questa produzione che si preannuncia ricca di azione e suspense. Con il crimine come fulcro narrativo, la serie si sviluppa nella pittoresca regione delle 1000 isole, un’area che funge da confine tra il Canada e gli Stati Uniti, aggiungendo un ulteriore strato di interesse alle dinamiche della trama. Creato da Graeme Stewart, conosciuto per il suo lavoro in Saving Hope, Underbelly si distingue già come una delle produzioni più attese in Canada. La trama di Underbelly e il ruolo di Stephen Amell In Underbelly, Stephen Amell vestirà i panni dell’agente Henry Roland, un personaggio complesso coinvolto in una narrazione piena di tensione e conflitti. Gaeta.it - Stephen Amell torna in TV con Underbelly: un crime drama ambientato nella regione delle 1000 isole Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La nuova serieanticipa un intrigante ritorno disul piccolo schermo. Il noto attore, celebre per i suoi ruoli in Arrow e Heels, avrà un ruolo principale in questa produzione che si preannuncia ricca di azione e suspense. Con il crimine come fulcro narrativo, la serie si sviluppapittoresca, un’area che funge da confine tra il Canada e gli Stati Uniti, aggiungendo un ulteriore strato di interesse alle dinamiche della trama. Creato da Graeme Stewart, conosciuto per il suo lavoro in Saving Hope,si distingue già come unaproduzioni più attese in Canada. La trama die il ruolo diInvestirà i panni dell’agente Henry Roland, un personaggio complesso coinvolto in una narrazione piena di tensione e conflitti.

Stephen Amell e Minnie Driver protagonisti della serie tv Underbelly - Stephen Amell e Minnie Driver saranno i protagonisti della nuova serie crime, Underbelly. La serie è stata creata da Graeme Stewart, autore di Saving Hope, e sarà una serie originale per lo streamer canadese Crave. Fifth Season cofinanzia e distribuisce lo show. Stephen Amell, Minnie Driver e Hamza Haq saranno i protagonisti di Underbelly, un crime drama ambientato nella regione delle 1000 isole

