Stenosi aortica su valvola bicuspide: Aoup primo ospedale pubblico in Italia a usare innovativa protesi (Di martedì 22 ottobre 2024) Nei giorni scorsi l'équipe della sezione dipartimentale di Emodinamica dell’Aoup diretta da Marco De Carlo, associato di Cardiologia all’Università di Pisa, ha eseguito con successo la sostituzione della valvola aortica mediante cateteri (intervento 'TAVI') su tre pazienti affetti da Pisatoday.it - Stenosi aortica su valvola bicuspide: Aoup primo ospedale pubblico in Italia a usare innovativa protesi Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nei giorni scorsi l'équipe della sezione dipartimentale di Emodinamica dell’diretta da Marco De Carlo, associato di Cardiologia all’Università di Pisa, ha eseguito con successo la sostituzione dellamediante cateteri (intervento 'TAVI') su tre pazienti affetti da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Palermo. Eurovalve 2024: la città al centro del dibattito internazionale sulle patologie delle valvole cardiache - Per l’edizione 2024, Eurovalve, l’appuntamento di riferimento per gli specialisti che operano nell’ambito della chirurgia valvolare, sceglie la città di Palermo. Un obiettivo raggiunto grazie all’impe ... (libertasicilia.it)

Odissea (a buon fine) per un intervento al cuore - Il 78enne non riusciva ad avere una data per l’operazione poi la segnalazione al Carlino e l’interessamento del prof Dello Russo ... (ilrestodelcarlino.it)

Malattie del cuore: se si facesse prevenzione, il 50% delle morti sarebbe evitabile - Malattie del cuore: se si facesse prevenzione, il 50% delle morti sarebbe evitabile. Intervista a Condorelli, Direttore Dipartimento Cardiovascolare Humanitas ... (osservatoriomalattierare.it)