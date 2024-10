Stadio Milano: Milan e Inter incontrano Giuli e Abodi, presentata ipotesi nuovo San Siro (Di martedì 22 ottobre 2024) Questa mattina il sindaco di Milano Giuseppe Sala, una delegazione di Inter e Milan, rappresentate dai dirigenti e dalle proprietà dei Club, Oaktree Capital e Redbird Capital Partners, e la soprintendente Emanuela Carpani, sono stati ricevuti dal ministro della Cultura Alessandro Giuli in un incontro che ha visto anche la partecipazione del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Ai ministri è stata presentata l’ipotesi di costruzione di un nuovo Stadio a Milano a San Siro, con una rifunzionalizzazione dello Stadio Meazza e lo sviluppo delle aree circostanti, secondo le linee guida già condivise dal soprintendente Carpani. Tutti gli Interlocutori hanno espresso apprezzamento e soddisfazione, e a breve i club procederanno con la presentazione della manifestazione di Interesse. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Questa mattina il sindaco diGiuseppe Sala, una delegazione di, rappresentate dai dirigenti e dalle proprietà dei Club, Oaktree Capital e Redbird Capital Partners, e la soprintendente Emanuela Carpani, sono stati ricevuti dal ministro della Cultura Alessandroin un incontro che ha visto anche la partecipazione del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea. Ai ministri è statal’di costruzione di una San, con una rifunzionalizzazione delloMeazza e lo sviluppo delle aree circostanti, secondo le linee guida già condivise dal soprintendente Carpani. Tutti glilocutori hanno espresso apprezzamento e soddisfazione, e a breve i club procederanno con la presentazione della manifestazione diesse.

