Stadio del Milan a San Donato? Respinto il ricorso del Wwf. Che fine fa San Siro (Di martedì 22 ottobre 2024) Un nuovo passo avanti per lo Stadio del Milan. L’ipotesi di costruire l’impianto sportivo che potrebbe sostituire San Siro nella zona periferica di San Donato Milanese supera il ricorso del Wwf presso il tribunale civile. L’associazione aveva chiesto di verificare se l’area scelta per lo studio di fattibilità ambientale, quella di San Francesco, fosse da considerare un bosco e quindi dovesse essere oggetto di attenzioni speciali durante la costruzione. Non esiste ancora però un vero e proprio progetto per questo Stadio. Sia Milan che Inter infatti non hanno ancora abbanDonato l’idea di continuare a condividere uno Stadio a San Siro, costruendo però un nuovo impianto. Quifinanza.it - Stadio del Milan a San Donato? Respinto il ricorso del Wwf. Che fine fa San Siro Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un nuovo passo avanti per lodel. L’ipotesi di costruire l’impianto sportivo che potrebbe sostituire Sannella zona periferica di Sanese supera ildel Wwf presso il tribunale civile. L’associazione aveva chiesto di verificare se l’area scelta per lo studio di fattibilità ambientale, quella di San Francesco, fosse da considerare un bosco e quindi dovesse essere oggetto di attenzioni speciali durante la costruzione. Non esiste ancora però un vero e proprio progetto per questo. Siache Inter infatti non hanno ancora abbanl’idea di continuare a condividere unoa San, costruendo però un nuovo impianto.

