Senza limiti: la pulsione a prendere tutto (Di martedì 22 ottobre 2024) L’arroganza istituzionale che tracima in violenza verbale, e si concretizza in forzature come il decreto legge sui paesi sicuri adottato ieri sera dal governo, rischia di travolgere i principi fondamentali Senza limiti: la pulsione a prendere tutto il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Senza limiti: la pulsione a prendere tutto Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’arroganza istituzionale che tracima in violenza verbale, e si concretizza in forzature come il decreto legge sui paesi sicuri adottato ieri sera dal governo, rischia di travolgere i principi fondamentali: lail manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Risparmiare viaggiando in quattro - senza limiti di corse : come funziona e quanto costa il nuovo biglietto Gtt - Gtt lancia il nuovo biglietto Daily X4, una soluzione pensata per fare risparmiare chi viaggia in gruppo, utile quindi a turisti, famiglie e amici. Il Daily X4 permette a un massimo di quattro persone di muoversi in città utilizzando autobus, tram e metropolitana per l’intera giornata, senza... (Torinotoday.it)

Due incidenti mortali in 24 ore sulla strada : "Velocità oltre i limiti e assenza di controlli sulla Sant'Alberto" - Con i dati sull'incidentalità della nostra provincia che restano molto alti, soprattutto se paragonati alle. Dopo un fine settimana da incubo in cui sono morte 4 persone in 4 diversi incidenti stradali avvenuti sul territorio ravennate, torna di estrema attualità il tema della sicurezza stradale. . (Ravennatoday.it)

Fiorisce il giardino di Danae 2024 : "Un viaggio danzante senza limiti nella biodiversità degli artisti" - Sono presenti più generazioni. Che posto ha Danae, nato negli anni ’90, nel contesto attuale cittadino della danza? "Cerchiamo di caratterizzarci, con artisti amici, collaborando volentieri con le altre realtà; il festival si svolge infatti in tanti ‘luoghi della danza’, Out Off, Zona K e Fabbrica del Vapore, e in una location nuova, Villa Mirabello in zona Nord, una magnifica casa di delizie ... (Ilgiorno.it)