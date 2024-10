Zon.it - Sant’Egidio del Monte Albino, incendio in un’azienda di riciclaggio rifiuti

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’Paura all’alba adel, dove intorno alle 5 è divampato unall’interno dispecializzata neldiindustriali, la Protezione Ambientale srl. Gli interventi Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Nocera e Sarno, con il supporto di un’autobotte inviata da Salerno. Secondo i pompieri, l’è ora sotto controllo e le operazioni di bonifica sono in corso. Presenti anche i carabinieri, che stanno conducendo indagini per determinare le cause del rogo. Segui ZON.IT su Google News.