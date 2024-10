Ilfattoquotidiano.it - “Roma, sulla via Olimpica restringimenti di carreggiata ma nessun operaio e nessun lavoro. Sarebbe gradita una risposta dal sindaco”: lo sfogo di Tiberio Timperi

(Di martedì 22 ottobre 2024) “. Via. Traffico. Una via Crucis. Da mesidinel tratto Cassia/Salaria in previsione del Giubileo. Dietro le barriere. Solo erbacce. Senza alcuna polemicaunadal Campidoglio”: cosìsu Instagram. Il conduttore posta una foto scattata mentre si trova in codaVia. Non la prima volta che il conduttore si esprimesituazione traffico e lavori nella Capitale. Un altro post lo scorso luglio, con queste parole: “Auto, van e bus che giocano a tetris, i turisti attraversano infiascandosene di semafori e strisce, mentre i pattini e scooter fanno il pelo ai parafanghi. 20 minuti per meno di un chilometro.