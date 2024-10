Resident Evil, Capcom dà il via agli sconti di Halloween e celebra con un trailer folle le vendite della serie (Di martedì 22 ottobre 2024) Capcom ha condiviso un trailer celebrativo dedicato interamente alla serie di Resident Evil, annunciando contestualmente non soltanto un imponente traguardo raggiunto dalle vendite ma anche la nuova tornata di sconti di Halloween riguardante i capitoli principali della celeberrima saga horror. Il publisher giapponese ha quindi prima di tutto rivelato che la serie di Resident Evil ha venduto più di 160 milioni copie, ponendosi di conseguenza come una saga di incredibile successo per l’intero mondo dei videogiochi. Dando un’occhiata a questo nuovo trailer è possibile vedere tutta una serie di scene dove i giocatori sono alle prese con delle sequenze di gameplay tratte dagli ultimi capitoli di Resident Evil, tra i quali troviamo il settimo capitolo ed anche il remake del quarto titolo del franchise. Game-experience.it - Resident Evil, Capcom dà il via agli sconti di Halloween e celebra con un trailer folle le vendite della serie Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ha condiviso untivo dedicato interamente alladi, annunciando contestualmente non soltanto un imponente traguardo raggiunto dallema anche la nuova tornata didiriguardante i capitoli principaliceleberrima saga horror. Il publisher giapponese ha quindi prima di tutto rivelato che ladiha venduto più di 160 milioni copie, ponendosi di conseguenza come una saga di incredibile successo per l’intero mondo dei videogiochi. Dando un’occhiata a questo nuovoè possibile vedere tutta unadi scene dove i giocatori sono alle prese con delle sequenze di gameplay tratte dultimi capitoli di, tra i quali troviamo il settimo capitolo ed anche il remake del quarto titolo del franchise.

