Ilgiorno.it - “Re Lear“ di De Capitani. Amletico, sempre attuale

(Di martedì 22 ottobre 2024) E rideremo delle farfalle dorate. Così Re, a due passi dal baratro. E dalla morte della sua Cordelia. Mentre si ritrova ancora una volta solo, in un mondo malfermo. Che non ha saputo leggere. Tragedia complessa il. Cinque atti di trame incrociate alla Corte di Britannia, una polveriera da quando l’anziana guida ha deciso di abdicare e dividere il regno fra le tre figlie Goneril, Regan e Cordelia. Solo che per farlo ha pensato di proporre un gioco un po’ bizzarro: ognuna riceverà in base all’amore dimostrato nei confronti del padre. Cordelia si rifiuta e viene messa al bando. Ma gli eventi successivi e la guerra faranno aprire gli occhi al sovrano. Parabola disperata. Umana, troppo umana. Mentre si ragiona del potere, dell’amore filiale, di follia e di quanto le parole possano sedurre. E uccidere.